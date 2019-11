Moon Jae-in réceptionne les lettres de créances de 12 ambassadeurs étrangers

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a organisé cet après-midi une cérémonie officielle afin que le président de la République puisse recevoir les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs à Séoul qui viennent de 12 pays étrangers dont la France, la Thaïlande, l’Angola, le Qatar ou encore le Guatemala.Pour rappel, la lettre de créance est un document officiel qu'un chef d'État signe et confie à un ambassadeur qu'il vient de nommer, afin que celui-ci le remette au chef d'État du pays d’accueil.A l’occasion de cette cérémonie, le président Moon Jae-in a appelé les ambassadeurs à coopérer étroitement avec la Corée du Sud, de sorte que le pays puisse organiser avec succès son 3e sommet spécial avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) les 25 et 26 novembre à Busan, ainsi que sa prochaine réunion avec les pays riverains du fleuve Mékong.Parmi les ambassadeurs invités à la Maison bleue, s’est fait notamment remarquer l’ambassadrice sud-africaine, Zenani Mandela-Dlamini qui est la fille de Nelson Mandela, l’ancien président d’Afrique du Sud et lauréat du prix Nobel de la paix.