Ouverture du G-STAR 2019, le plus grand salon du jeu vidéo de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le G-STAR 2019 a ouvert ses portes aujourd’hui ! Le plus grand salon du jeu vidéo du pays du Matin clair se déroulera du 14 au 17 novembre au Bexco, à Busan, dans le sud-est de la péninsule.Cette année, 691 sociétés venues de 36 pays occuperont les 4 208 stands qui leurs sont réservés pour y présenter leurs dernières nouveautés. Ce sera le plus grand jamais réalisé depuis sa création.C’est Supercell, le développeur finlandais du fameux jeu vidéo mobile « Clash of Clans », qui est le principal sponsor de cette édition 2019. Et pour la première fois sur ce salon, la plus grande plateforme de vidéos au monde YouTube sera présente.