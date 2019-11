Baseball : Ryu Hyun-jin termine deuxième dans le vote du Prix « Cy Young »

Photo : YONHAP News

Ryu Hyun-jin n’a malheureusement pas remporté le trophée Cy Young décerné au meilleur lanceur de la saison de la Ligue majeure de baseball (MLB). Toutefois, il est devenu le premier asiatique à récolter une voix pour la première place.Parmi les trois candidats en lice, le joueur sud-coréen des LA Dodgers a terminé au second rang, ex-aequo avec Max Scherzer de l’équipe Washington Nationals. Il a obtenu un vote pour la première place, six pour la deuxième et huit pour la troisième, totalisant 72 points. C’est Jacob deGrom des New York Metz, qui a remporté le Cy Young 2019.A titre d’information, le lauréat de ce trophée est sélectionné par les votes d’une trentaine de journalistes spécialistes du baseball aux Etats-Unis (BBWAA). Chacun a le droit de nommer les cinq meilleurs lanceurs de la saison en leur attribuant chacune des cinq places du Top 5. Un vote pour la première place vaut sept points et sa valeur décroît, de sorte qu’un bulletin pour la cinquième place ne vaut qu’un seul point.