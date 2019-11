L’Onu approuve la résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies a, cette année encore, adopté sans vote la résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord, hier heure locale. C’est la 15e fois de suite depuis 2005.Le texte dénonce le royaume ermite comme un pays où la violation des droits humains est commise de façon organisée et à grande échelle, et a appelé le Conseil de sécurité de l’Onu à saisir la Cour pénale internationale de cette affaire. Il a également exhorté le responsable de cette situation, sous-entendu Kim Jong-un, à prendre des mesures nécessaires.Nouveautés cette année : l’importance du dialogue intercoréen et la méthode concrète des retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée y sont mentionnées pour améliorer la situation humanitaire au nord du 38e parallèle.L’ambassadeur nord-coréen à l'Onu, Kim Song a condamné cette décision, qualifiant le document de mensonge politicien.La Corée du Sud ne fait pas partie de la liste des pays qui ont proposé la résolution, pour la première fois depuis 2008, en participant toutefois au processus de son adoption. D'après le bureau de la représentation sud-coréen en poste à l’organisation internationale, ce choix fait référence aux circonstances actuelles de la péninsule coréenne. Le document en question sera approuvé le mois prochain lors de la session plénière de l’Assemblée générale des Nations unies.