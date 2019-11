Pyongyang salue l'éventuel ajustement des exercices militaires Corée du Sud-USA

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagit favorablement aux propos du secrétaire américain à la Défense. En effet, Mark Esper a laissé entendre qu’il serait possible d’ajuster les prochains exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington. Une déclaration faite dans l’avion le menant à Séoul où il est attendu pour participer à la Réunion consultative sur la sécurité Corée du Sud-USA (SCM), prévue aujourd’hui à Séoul.Tout d’abord, Kim Yong-chol, le vice-président nord-coréen du comité central du Parti des travailleurs, s’est prononcé en qualité de président du Comité pour la paix en Asie-Pacifique. Il a estimé que ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre d’efforts positifs déployés par Washington afin de relancer le dialogue, actuellement au point mort. Il croit y voir une volonté du président Donald Trump et espère ainsi que les Etats-Unis sont prêts à se retirer des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, ou bien à simplement les arrêter.Cependant, Kim Yong-chol n’a pas oublié de brandir une menace, ajoutant que si Washington osait provoquer son pays, il subirait une lourde punition, difficile à assurer.Par ailleurs, Pyongyang a mis en avant les conditions préalables à la reprise du dialogue, par le biais de l’ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères. Kim Myong-gil a demandé à l’administration Trump de trouver une solution fondamentale visant à renoncer aux politiques hostiles à la Corée du Nord. Selon lui, déclarer officiellement la fin de la guerre ou ouvrir un bureau de liaison, ne sont que des questions de second plan.L’ambassadeur a fait savoir que le représentant spécial pour la Corée du Nord du département d’Etat américain, Steve Biegun a proposé de reprendre les négociations de travail le mois prochain dans un pays tiers.