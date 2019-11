En réponse à Pyongyang, Washington réitère son principe de dénucléarisation complète

Photo : YONHAP News

Le régime de Kim Jong-un s’est montré favorable aux propos tenus par le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper et s’est dit prêt à revenir à la table des négociations avec les Etats-Unis.Suite à cette information, la KBS s’est renseignée auprès du département d’Etat américain pour savoir s’il était réellement probable que Pyongyang et Washington tiennent des négociations de travail avant la fin de cette année, échéance fixée par la Corée du Nord.Le département d’Etat américain a répondu que le président Donald Trump faisait de son mieux pour faire avancer les promesses du premier sommet entre les deux pays qui a eu lieu en juin 2018 à Singapour. Dans la foulée, il a précisé qu’il s’agissait de changer les relations bilatérales, d’installer la paix durable et d'instaurer une dénucléarisation complète de la péninsule.A la question de savoir si les Etats-Unis proposeront « une nouvelle méthode », réclamée par la Corée du Nord, lors de l’éventuelle reprise des négociations, aucune réponse n’a été donnée.Néanmoins, la possibilité évoquée par le chef du Pentagone d’ajuster les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington est considérée comme un geste d’apaisement pour répondre aux exigences de Pyongyang. En effet, l’arrêt de ces manœuvres fait partie des conditions préalables pour discuter d’une prochaine étape en vue de la dénucléarisation. Ce que l’ambassadeur itinérant du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, Kim Myong-gil a précisée suite à l’échec des négociations entre les négociateurs nucléaires nord-coréen et américain en octobre dernier à Stockholm.