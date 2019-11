39 % de la population a confiance à l’égard des pouvoirs publics

Photo : YONHAP News

Près de quatre sud-Coréens sur dix disent avoir une opinion positive de leur administration publique. Tel est le résultat d’une enquête dévoilée hier par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et réalisée auprès de ses 36 pays membres.Selon ce sondage, avec 39%, la Corée du Sud se classe 22e devant le Japon (38 %, 24e), la France (38 %, 25e) et les Etats-Unis (31%, 30e). Un record pour la Corée du Sud depuis le lancement de cette étude en 2007. Séoul n’a cessé de grimper les marches de ce classement depuis 2011, l’année où l’organisation internationale a commencé à rendre public ses résultats. Il était alors en 31e position.Cette année, c’est la Suisse qui bénéficie de la plus grande confiance de la part de sa population avec 85 %. Viennent ensuite le Luxembourg (76 %), le Danemark (63 %) et la République tchèque (42 %). La moyenne s’établit à 45 %.Le sondage a été mené par le cabinet World Gallup Poll auprès de 1 000 habitants de chaque pays membre de l’OCDE.