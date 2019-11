Une usine d’engrais responsable de cancers dans un village

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a reconnu le lien épidémiologique entre l’apparition de cancers chez les habitants du village de Jangjeom à Iksan, dans la province de Jeolla du Nord, et une usine de fertilisant située à proximité.Selon le ministère de l’Environnement, l’entreprise a procédé au séchage de résidus issus des feuilles de tabac, une activité interdite par la loi. En effet, ce processus produit des émanations cancérigènes à très haut risque, comme notamment de l’hydrocarbure aromatique polycyclique.Ceux qui ont vécu plus de sept ans dans cette zone présentent un risque de cancer 1,99 fois plus élevée que les personnes vivant dans les régions proches. Le chiffre s’élève à 11,6 pour le cancer de la peau.Dans ce petit village, 22 habitants sont atteints d’un cancer et 14 d’entre eux sont décédés ces dix dernières années. En 2017, des riverains ont dénoncé l’usine en question comme responsable de cette catastrophe.D’après certaines révélations, la municipalité d’Iksan aurait fermé les yeux sur les opérations illicites de cette société. Les locaux réclament par conséquent aux autorités la réparation des dommages provoqués, une meilleure gestion des problèmes de santé et l’élimination des sources de pollution.C’est la première fois que les pouvoirs publics reconnaissent l’impact d’une pollution environnementale sur une maladie non-spécifique et qui dispose de causes différentes. Cette décision pourrait donc motiver les habitants d’autres régions, souffrant de problèmes du même genre, à entamer une action similaire.