Qualifications Mondial 2022 : la Corée du Sud fait encore 0-0

Photo : YONHAP News

Silencieuse. Voilà comment l’attaque des « guerriers de Taeguk » pourrait être qualifiée aujourd’hui. Pour le 2e match consécutif, la Corée du Sud n’arrive pas à marquer. La seule bonne nouvelle vient de la défense, puisque l’équipe n’encaisse pas non plus de buts.Dans le cadre du 2e tour des matchs qualificatifs de la zone Asie pour la phase finale de la Coupe du Monde de football 2022, qui aura lieu au Qatar, l’équipe nationale sud-coréenne, en déplacement à Beyrouth, hier, a fait match nul 0 à 0 contre le Liban.Après le score vierge face à la Corée du Nord, le 15 octobre dernier à Pyongyang, ce match a eu la particularité d’être à nouveau joué à huis clos, mais cette fois-ci avec l’accord des deux associations de football, pour des raisons de sécurité. Des manifestations contre le gouvernement font en effet rage dans le pays depuis la mi-octobre.Les hommes de l'entraîneur portugais Paulo Bento n’ont pas trouvé la solution pour débloquer le verrou libanais malgré la présence de ces deux stars en attaque, Son Heung-min (Tottenham Hotspur F.C) et Hwang Eui-jo (FC Girondins de Bordeaux).La Corée du Sud reste néanmoins en tête du groupe H avec un total de huit points, un de plus que le Liban et la Corée du Nord, et deux de plus que le Turkménistan, son prochain adversaire de cette phase qualificative, le 26 mars 2020. D'autre part, le 11 sud-coréen rencontrera le 19 novembre le Brésil à Abu Dhabi, aux Émirat Arabes Unis, pour un match amical.