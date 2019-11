Séoul-Tokyo : entretien entre les patronats malgré les tensions

Photo : YONHAP News

Les patronats de la Corée du Sud et du Japon se sont rencontrés malgré le refroidissement des relations bilatérales, suite à des restrictions japonaises sur les exportations de matériaux de haute technologie vers le pays du Matin clair.La Fédération des industries coréennes (FKI) s’est entretenue avec Keidanren, la Fédération des organisations économiques nippones, dans le cadre de leur 28e réunion annuelle qui s’est tenue hier et aujourd'hui à Tokyo.L’année dernière, ce rassemblement a été remplacé par une simple entrevue, avec un changement des participants du côté de l’Archipel.Les deux associations ont publié un communiqué commun affirmant leur volonté de promouvoir leur coopération, en s’appuyant sur la confiance des deux pays accumulée depuis 1965. Elles ont également convenu de jouer un rôle moteur dans le maintien et le renforcement des stratégies économiques en Asie.Les entrepreneurs ont partagé l’idée que Séoul et Tokyo devraient poursuivre leurs échanges privés, sans tenir compte du contexte politique et diplomatique. Ils se sont engagés à contribuer au développement de leurs relations en se tournant vers l’avenir.