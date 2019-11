L’ambassade de Chine regrette les affrontements entre étudiants sud-coréens et chinois

Photo : YONHAP News

L’ambassade de Chine en Corée du Sud a exprimé son regret à l’égard d’affrontements récents entre étudiants sud-coréens et chinois concernant les manifestations de Hongkong, dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site officiel. En effet, ceux-ci faisaient suite à des affiches de soutien aux manifestations hongkongaises abîmées par des étudiants présumés chinois, sur les campus des universités Yonsei et Korea à Séoul.Selon le porte-parole de l’ambassade, il est normal que de jeunes chinois s’indignent face à des affirmations déformées qui portent atteinte à la souveraineté de leur pays. En même temps, les autorités de Pékin continuent à appeler ses ressortissants à l’étranger à exprimer leur patriotisme en respectant les réglementations locales.A propos des enjeux qui se jouent actuellement dans le « port parfumé », l’ambassade a affirmé que la zone constituait une région administrative spéciale de la Chine et que les droits et la liberté de ses habitants étaient assurés par la loi chinoise. En parallèle, elle a mis en cause la violence de certains camps qui menacent la sécurité des citoyens et a exhorté l’administration locale à rétablir l’ordre. L’établissement chinois souhaite enfin une certaine forme de compréhension et de soutien de la part de la population sud-coréenne sur cette affaire politique.