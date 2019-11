La Haute Cour de Séoul donne finalement gain de cause à Yoo Seung-jun pour son visa

Photo : YONHAP News

Le chanteur Yoo Seung-jun, aussi appelé Steve Yoo, pourra retourner en Corée du Sud, 17 ans après l’avoir quittée.La Haute Cour de Séoul vient de rendre son verdict et annule le refus de délivrance d’un titre de séjour de la part du consulat général de Corée du Sud à Los Angeles.Pour rappel, Yoo a saisi la justice après avoir essuyé un refus suite à sa demande de visa F-4, destiné aux expatriés. En première et deuxième instance, les tribunaux ont donné gain de cause au consulat, considérant qu’un avis contraire risquerait d’inciter les jeunes à échapper au service militaire. Toutefois, la Cour suprême a transmis ce dossier à la Haute Cour en août dernier, jugeant cette décision injuste.L’entrée de Yoo sur le territoire sud-coréen a été interdite par le ministère de la Justice en 2002, alors que celui-ci, alors au sommet de sa carrière, avait décidé de renoncer à sa nationalité sud-coréenne afin d’éviter de faire son service militaire.