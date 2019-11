Instagram masque le nombre de « J’aime » en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens présents sur Instagram ne pourront plus voir le nombre de « J’aime » recueillis par les publications des autres utilisateurs. Un dispositif introduit à partir d’aujourd’hui par le réseau social dans cinq pays dont les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Inde et l’Indonésie.Au lieu du nombre de vues, pour les vidéos, et de « likes », pour les photos, il est simplement affiché « plusieurs personnes ». Seul le propriétaire du compte a désormais accès au chiffre exact. Les autres utilisateurs peuvent, quant à eux, seulement voir les identifiants de ceux qui ont aimé les publications.Cette mise à jour est appliquée, dans un premier temps, à une partie des abonnés sélectionnés au hasard, puis sera élargie à tous les utilisateurs. Elle a été menée à titre expérimental depuis mai dernier dans sept pays, tels que le Canada, l’Italie et le Japon. Un changement, à première vue, plutôt apprécié.La firme, détenue par Facebook, s’attend à ce que masquer ces informations permette de diminuer la pression des utilisateurs concernant les réactions des autres, et ainsi de se concentrer sur les photos et les vidéos à proprement parler.