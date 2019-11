Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fait face à une météo de plus en plus capricieuse. Pas une journée ne se ressemble. Et aujourd’hui, place à la pluie sur une grosse moitié nord du territoire. Séoul n’y échappe donc pas avec des précipitations du matin jusqu’en fin d’après-midi.Au niveau des températures, elles se radoucissent largement par rapport à hier. Les maximales atteindront 14°C dans la capitale, 16°C à Daejeon, et de 16 à 19°C à Busan, Daegu et sur l’île de Jeju, où il fera beau toute la journée.