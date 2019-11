Donald Trump encourage Kim Jong-un à trouver un terrain d’entente

Photo : KBS News

Via son compte Twitter, le président américain a demandé hier au dirigeant nord-coréen d’agir rapidement afin de trouver un accord bilatéral. Donald Trump ajoute qu’il est la seule personne à pouvoir l’emmener là où il devrait être. Un message qui viserait à encourager son interlocuteur à entamer une discussion, puis organiser un nouveau sommet afin de parvenir à la dénucléarisation de la Corée du Nord.Le message intervient dix heures après que le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo et son homologue américain Mark Esper ont convenu de reporter l’exercice militaire conjoint de leurs armées de l’air. Le numéro un américain souhaiterait donc que Pyongyang fasse à son tour un pas en avant et s’engage à la réouverture du dialogue.Les deux pays pourraient donc se retrouver prochainement autour de la table des négociations.