Pourparlers Corée du Nord-USA : Kim Yeon-chul cherche à créer un climat favorable

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification, Kim Yeon-chul, est arrivé hier à Washington afin de participer au KGPF 2019, un forum mondial annuel sur la paix. Devant des journalistes qui l'attendaient à l'aéroport, il a annoncé que de nombreuses rencontres avec des représentants du département d'Etat et le Congrès américains étaient prévues afin d’échanger sur la situation géopolitique et la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Dans le cadre de cette première visite aux Etats-Unis depuis sa prise de fonctions, Kim prononcera ce mercredi un discours liminaire lors du KGPF, avant de donner le lendemain une conférence sur la paix et l'économie de la péninsule coréenne à l'université de Californie du Sud.Une rencontre avec Stephen Biegun, récemment nommé secrétaire d’État adjoint, sera organisée pour discuter notamment du tourisme aux monts Geumgang, en territoire nord-coréen.Peu avant son départ pour les Etats-Unis, le ministre sud-coréen a, lors d’une interview avec le Washington Post, proposé des mesures destinées à consolider la confiance entre Pyongyang et Washington. Il s'agit, entre autres, d’un « armistice pour les Jeux olympiques », qui consiste à suspendre à l'occasion des JO 2020 de Tokyo, tout essai balistique nord-coréen ainsi que les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains.