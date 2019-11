Im Jong-seok ne se présentera pas aux prochaines législatives

Photo : KBS News

L'ex-secrétaire général de la Maison bleue a indiqué, hier, via les réseaux sociaux, qu'il se retirait de la vie politique. Dans sa publication, Im Jong-seok évoque la vingtaine d’années passées depuis son premier mandat parlementaire, avant de révéler sa volonté de se consacrer désormais au mouvement pour la réunification de la péninsule.Le Minjoo, le parti au pouvoir, visiblement troublé par cette nouvelle, a déploré la perte d'une grande personnalité au sein de son camp, n’hésitant pas, même, à lui demander de revenir sur sa décision. Mais il faut noter que, ces derniers temps, nombreux souhaitent un renouvellement du personnel au sein même du parti présidentiel.D'après les observateurs, cette prise de position de la part d’un des plus proches du chef de l’État doit être considérée comme un message dissuasif à l’égard des autres conseillers de Moon Jae-in, qui comptent se lancer dans la course aux législatives prévues en avril 2020.