Séoul-Washington : 3e réunion sur le partage des frais militaires conjoints

Photo : KBS News

Le 3e round des négociations sur la répartition des dépenses militaires liées au stationnement des GI’s dans le sud de la péninsule coréenne a débuté à 13h à l'Institut de l'analyse de la défense de Corée à Séoul. Cette réunion vise à conclure l’accord sur les mesures spéciales (SMA) qui sera appliqué l’année prochaine.L’entrevue est dirigée par le négociateur en chef sud-coréen Jeong Eun-bo et son homologue américain James DeHart. Celui-ci a affirmé, hier à son arrivée à l’aéroport d’Incheon, qu’il restait un long chemin à parcourir, mais qu’il était certain qu’un terrain d’entente serait trouvé.Les discussions porteront principalement sur la détermination du montant concret attribué à chaque partie. Les tractations s’annoncent cependant difficiles alors que Washington demande une somme exorbitante, à savoir 5 milliards de dollars. Cette enveloppe inclut les frais de déploiement d'armes stratégiques, qui pourraient être introduites à partir de l'île américaine de Guam ou d’Okinawa au Japon, en cas d’urgence dans la péninsule. Un poste budgétaire qui ne correspond toutefois pas à l’objectif initial du SMA.Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, et le chef de l'état-major de l'armée américaine, Mark Milley, ont récemment affirmé que le pays du Matin clair devait accroître sa contribution au coût de défense conjointe.