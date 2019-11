Sommet Corée du Sud-Asean : Moon donne la priorité à la paix dans la région

Photo : KBS News

Le sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) se tiendra dans une semaine à Busan. Dans une chronique envoyée à Asia News Network (ANN), un réseau d’information regroupant 21 pays asiatiques, le président sud-coréen éprouve le souhait que cette rencontre soit l’occasion de discuter de la paix dans la péninsule coréenne et en Asie de l’Est.Selon Moon Jae-in, il reste des épreuves à surmonter pour apporter la paix en Corée du Sud et il croit que les pays membres de l’Asean sauront l’accompagner sur ce chemin, en tant qu’ami, en tant que conseiller. Il espère ainsi que la réunion leur permettra de se préparer ensemble à un avenir prospère et paisible, à l’heure où le monde est confronté à de nouveaux défis comme le protectionnisme et les crimes internationaux.Le locataire de la Maison bleue a également précisé que les pays alliés devraient renforcer leur coopération dans les domaines clés du pays du Matin clair, comme les infrastructures de transport, les smart-cities (villes intelligentes) et les technologies de pointes afin de développer leur capacité d’innovation. Enfin, il a tenu à souligner que l’Asean était l’avenir du monde en ce qu’il assure les mêmes opportunités aux dix pays membres qui disposent pourtant de niveaux économiques et de régimes politiques différents.Le président Moon enchaînera les rencontres avec les dix dirigeants des pays membres de l’association, du 25 au 27 novembre.