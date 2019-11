Échanges commerciaux Corée du Sud-Japon : déficit au plus bas depuis 2003

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré sur les dix premiers mois de l’année un déficit commercial de 16,366 milliards de dollars dans ses échanges avec le Japon, soit un recul de 20,6 % en glissement annuel. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 2003, lorsqu’il était légèrement supérieur à 15,5 milliards de dollars.Si cette tendance se maintient, la balance commerciale annuelle sera déficitaire de 20 milliards de dollars, une première toujours depuis 2003. Il atteindrait ainsi presque la moitié du record enregistré en 2010, soit 36,12 milliards de dollars.La baisse de cet indicateur économique peut s'expliquer notamment par la chute importante des importations de biens nippons au pays du Matin clair, suite à l'appel au boycott des produits venus de l'archipel. En effet, ce mouvement de blocus des produits « made in Japan » a rapidement pris une envergure importante au sein de la population sud-coréenne, après que Tokyo ait imposé des restrictions commerciales sur ses exportations à l'encontre de Séoul.Pour certains, il n’est pas impossible de voir la balance devenir excédentaire, surtout si la Corée du Sud arrive à renforcer sa compétitivité dans les pièces, les composants et les équipements, dont elle est pour le moment plutôt dépendante de son voisin.