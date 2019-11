Séoul-Tokyo : le 2e round de pourparlers au sein de l’OMC débute demain

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a saisi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en septembre dernier à la suite des restrictions sur les exportations mises en place par Tokyo à l'encontre de Séoul. C’est dans ce cadre qu’une délégation sud-coréenne s’est envolée aujourd’hui pour la Suisse afin de participer au 2e round des négociations qui se tiendra demain.Selon les délégués, dans le cas où les résultats de ces discussions à Genève n’aboutissaient pas, ils envisageront de demander à l'OMC de mettre en pratique son jugement en premier ressort, à savoir la mise en place d'un panel d’experts pour faire examiner ce dossier. Ils ont tout de même mentionné la possibilité de participer à une 3e discussion s'il y a des avancées. A propos de l’autorisation récente de l’Archipel donnée à des entreprises pour exporter du fluorure d'hydrogène liquide vers le pays du Matin clair, ils ont précisé que l’objectif était d'annuler totalement les mesures de représailles et non pas d’obtenir de simples ajustements.Concernant le renouvellement ou non de l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo, ils ont renié tout lien avec cette affaire, mais ont affirmé qu’une attitude positive du Japon pourrait aider.