Line et Yahoo-Japan vont fusionner

Photo : YONHAP News

Line, filiale japonaise de la messagerie instantanée Naver, portail web sud-coréen, et Z Holdings, opérateur de Yahoo-Japan, vont fusionner. Les deux firmes ont conclu, aujourd’hui, un accord de principe pour une alliance.Naver détient plus de 70 % des actions de Line et Softbank dispose pour sa part près de 40 % de Z Holdings. Après ce rapprochement, Line sera décoté de la bourse afin de fusionner avec son nouveau partenaire nippon, et une nouvelle société sera fondée par les deux entités sud-coréenne et japonaise.Cette fusion est significative car il s’agit d’une coopération entre deux entreprises majeures du secteur de l’Internet en Corée du Sud et au Japon. Line et Yahoo-Japan comptent respectivement 80 et 50 millions d’utilisateurs. En combinant leur chiffre d’affaires, ils deviennent les leaders du marché, dépassant leur rival Rakuten.La nouvelle plateforme devrait exceller dans des domaines tels que les applications de messagerie, l’e-commerce ou encore les paiements sur mobile. Elle pourrait même rivaliser avec les géants internationaux que sont Google ou encore Facebook dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA). Le contrat permettant de sceller cette alliance sera paraphé le mois prochain.