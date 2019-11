Météo : la pluie domine le pays, Séoul épargné

Photo : KBS News

Après un dimanche tristement pluvieux, la Corée du Sud s’est à nouveau réveillée sous les gouttes, de la pointe sud-ouest à l’extrême nord-est. Si le temps est resté couvert une bonne partie de la journée, Séoul a été épargnée avec une fin d’après-midi de plus en plus dégagée. Le ciel bleu fera ainsi son retour avant la tombée de la nuit.Les températures connaissent une nouvelle chute, surtout dans la moitié nord du pays. Il ne fera que 5°C dans la capitale, 8°C à Daejeon, 12°C à Daegu, 15°C sur l’île de Jeju et 17°C à Busan.