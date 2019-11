Pyongyang fait monter la pression sur Washington

Photo : YONHAP News

Autre réaction de Pyongyang au tweet du président américain, cette fois celle de Kim Kye-gwan. Dans un communiqué diffusé hier par l’agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA), le conseiller au ministère des Affaires étrangères a indiqué considérer le message de Trump comme une allusion à un nouveau sommet américano-nord-coréen. Mais il l’a lui aussi appelé à « prendre d’abord la décision d’abandonner sa politique hostile à l’égard de Pyongyang, s’il souhaite vraiment maintenir le fil du dialogue bilatéral ».Selon l’ex-vice-ministre des Affaires étrangères, les relations entre les deux nations ne se sont guère améliorées, malgré les trois sommets et de nombreuses négociations organisés depuis juin 2018. Il précise ainsi que l’Etat communiste « n’est plus intéressé par ce type de discussions qui ne lui apportent rien, et ne donnera au président américain plus rien dont il puisse se vanter. C’est à Pyongyang d’être récompensé pour les « succès » que Donald Trump présente comme ses propres réalisations ».Ses propos sont interprétés comme une intention de renouer le dialogue avec Washington et de lui damer le pion quant aux sujets à discuter.