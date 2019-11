Moon Jae-in participe ce soir à l’émission spéciale « Dialogue avec le peuple »

Photo : YONHAP News

Neuf jours après avoir lancé l’acte II de son quinquennat, Moon Jae-in sera l’invité de l'émission spéciale « Dialogue avec le peuple » ce soir sur la chaîne de télévision MBC.L’émission se déroulera en direct et pendant 100 minutes, le président de la République répondra aux questions d’un panel de 300 citoyens. L’occasion pour lui de défendre le bilan de la première moitié de son mandat ou de présenter le cap de ses futurs chantiers prioritaires.Les sud-Coréens sélectionnés pour cette discussion pourront s’exprimer librement et poser au chef de l’Etat toutes les questions qu’ils souhaitent, qu’elles concernent la politique nord-coréenne, l’immobilier, ou encore les dossiers sécuritaires et diplomatiques.Ce sera la deuxième intervention télévisée du genre pour Moon. La première a eu lieu en août 2017, 100 jours après son investiture.