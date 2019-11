Les smokings de BTS seront présentés au musée Grammy

Photo : YONHAP News

Des costumes noirs portés par le boys band BTS seront exposés au musée Grammy situé à Los Angeles dans le cadre de l’exposition « On The Red Carpet presented by Delta Exhibit ».ce sont des smokings portés par le septuor sud-coréen en février dernier lors de la 61e cérémonie de remise des Grammy Awards. Ces vêtements, conçus par les designers sud-coréens Baek Ji-hun et Kim Seo-ryong, ont à l’époque attiré l’attention du public car les vedettes ont préféré des produits « made in Korea » que des marques étrangères de haute couture.L’événement, qui débute demain, présente des habits de célébrités comme l’ancienne Première dame américaine, Michèle Obama, et la chanteuse britannique Amy Winehouse.