A Bangkok, le ministre de la Défense appelle à une reprise du dialogue entre Pyongyang et Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense a appelé la Corée du Nord à redémarrer les négociations de travail avec les Etats-Unis en vue de sa dénucléarisation et à répondre aux attentes de Séoul, et plus largement de la communauté internationale.Jeong Kyeong-doo a lancé cet appel hier, lors de sa prise de parole devant la conférence élargie des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), à Bangkok. Il en a profité pour souligner la décision des gouvernements sud-coréen et américain, la veille, de repousser leur manœuvre aérienne qu’ils comptaient effectuer conjointement en novembre.Le ministre a aussi indiqué que le pacte militaire intercoréen, conclu en septembre 2018, n’était pratiquement plus appliqué depuis la déconvenue du sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump en février. Il a déploré que le royaume ermite fasse remonter les tensions dans la péninsule en procédant à des tirs d’essai de ses missiles balistiques ou en publiant des communiqués exhortant Séoul à changer sa politique à son égard.« Malgré cela, le gouvernement de Moon Jae-in poursuivra ses efforts pour le dialogue et la coopération avec le Nord », a-t-il ajouté, affirmant croire qu’un 3e sommet nord-coréano-américain constituerait un tournant important dans le processus de dénucléarisation du pays communiste et de paix dans la péninsule.