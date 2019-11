Le chef du Pentagone continue de plaider pour le maintien du GSOMIA

Photo : YONHAP News

La conférence élargie ADMM-Plus, qui regroupe les ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et de huit autres pays à Bangkok, a été l’occasion pour le secrétaire américain à la Défense Mark Esper de retrouver son homologue japonais Taro Kono hier.A l’issue de cette rencontre, le Pentagone a publié hier un communiqué de presse stipulant que les deux hommes ont affiché leur convergence de vue sur la nécessité de développer un réseau de sécurité régionale entre les partenaires qui y donneront leur accord.Par ailleurs, Esper a tenu à saluer les efforts de Tokyo pour consolider sa coopération en la matière, avec non seulement la Corée du Sud et les Etats-Unis, mais aussi les membres de l’Asean, l’Inde et l’Australie.Le chef du Pentagone aurait ainsi souligné implicitement la nécessité pour Séoul de maintenir son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo. Un pacte qui doit expirer le 22 novembre, si le pays du Matin clair ne revient pas sur sa décision de ne plus le prolonger.Il n’en fallait pas plus pour susciter le mécontentement des sud-Coréens, le ministre américain n’ayant mis aucune pression sur l’Archipel.