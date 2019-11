Aéroport international d'Incheon : quatrième série de travaux d’aménagement

Photo : YONHAP News

L’aéroport international d’Incheon a lancé aujourd’hui son « 4e plan d’extension ». Le projet consiste à agrandir le terminal 2 et à construire la piste d’avions numéro 4. D’autres infrastructures comme une aire de stationnement pour avions, le parking et les routes d’entrée seront également aménagées.Bien que l’aérogare ait déjà réalisé trois séries de travaux d’aménagement depuis son ouverture en mars 2001, sa capacité d’accueil est arrivée à saturation avec l’explosion de la demande, notamment due à l’essor des compagnies aériennes low-cost. C’est la raison pour laquelle ce 4e projet a été mis en place en 2017, nécessitant un budget de 4 840 milliards de wons, soit 3,7 milliards d’euros.Une fois les travaux terminés, en 2024, il pourra accueillir 106 millions de personnes et fera ainsi partie des trois plus grands aéroports mondiaux. Le nombre de décollages à l’heure s’élèvera à 107 contre 90 actuellement.Le vice-ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, Kim Kyung-wook, a ambitionné de faire du plus grand aéroport de Corée du Sud une plateforme innovante dont l’économie se basera avant tout sur les Hommes.