Le pouvoir décide d’innover les complexes industriels pour favoriser la création d’emplois

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae, le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel, ont organisé aujourd’hui une nouvelle réunion tripartite. Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur la création d’emplois.Une série de mesures allant dans ce sens ont été décidées. Il s’agit d’innover les complexes industriels en vue de créer plus de 50 000 postes sur les cinq prochaines années et d’améliorer l’environnement du BTP afin d’en faire une nouvelle source de travail.En qualifiant les complexes industriels de berceau de la création des emplois, le chef du groupe parlementaire du Minjoo a souligné qu’il faudrait relever au maximum les capacités des entreprises qui s’y installent à générer des postes de qualité et à remporter le défi qui consiste à charmer les futures générations de travailleurs.Dans la foulée, Lee In-young a insisté sur la nécessité, pour tous les ministères et les collectivités locales concernés, de travailler main dans la main. Il a précisé que le gouvernement devrait mener ses politiques à un rythme accéléré, en révisant, dès que possible et si nécessaire, les lois concernées, en concertation avec sa formation, ou les décrets et les ordonnances.