Morgan Stanley : fin d’année sombre pour l’économie sud-coréenne

Photo : KBS News

Morgan Stanley estime que l’économie sud-coréenne touchera le fond au quatrième trimestre et renouera avec une croissance timide l’année prochaine, dans le sillage de l'accalmie dans la guerre commerciale qui oppose Pékin et Washington, et de la meilleure santé de l’économie mondiale.La banque américaine a livré cette estimation dans son rapport sur les perspectives économiques asiatiques pour 2020. Elle y prévoit également que, l’an prochain, le PIB sud-coréen progressera de 2,1 %.Toujours selon ses analyses, le pays du Matin clair sera plus exposé que les autres nations à l’impact lié aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Mais, dans le sens inverse, il pourra tout aussi bien bénéficier de l’éventuel aboutissement des négociations entre les deux premières puissances économiques mondiales.Enfin, selon l’institution américaine, l’expansionnisme budgétaire du gouvernement et la politique d’assouplissement de l’autorité monétaire pourront donner un coup de pouce à l’économie sud-coréenne.