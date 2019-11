Marché mondial des DRAM : reprise, une première depuis un an

Photo : YONHAP News

Le marché mondial des mémoires vives dynamiques, mieux connues sous le nom de DRAM (Dynamic Random Access Memory), a enregistré une légère hausse de 4,1 % au troisième trimestre.D’après le cabinet DRAMeXchange, le chiffre d’affaires total s’élève à 15,4 milliards de dollars. La première augmentation depuis un an. L’offre a bondi car les fabricants se sont empressés de mettre leurs produits sur le marché afin d’éviter les droits de douane que le président américain Donald Trump compte imposer.Les entreprises sud-coréennes représentent pas moins de 74,7 % du marché mondial. Plus précisément, elles sont deux à le dominer : Samsung Electronics, qui est à son plus haut niveau depuis deux ans avec 46,1 %, soit 7,1 milliards de dollars, et SK Hynix qui pèse 28,6% du secteur.Cependant, les bénéfices ne correspondent qu’à la moitié de ceux enregistrés sur la même période l’an dernier. Les profits de Samsung ont baissé de 44 % en glissement annuel, car avec la chute du prix des mémoires, de l’ordre de 20 %, son taux de marge a dégringolé de 33 %.