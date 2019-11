« Les semaines d’accueil pour l’Asean 2019 » débute demain

Photo : YONHAP News

Le sommet spécial entre la Corée du Sud et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) se déroulera la semaine prochaine à Busan, dans le sud-est de la péninsule. A cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et l’Organisation du tourisme de Corée ont proclamé les trois semaines, du 20 novembre au 11 décembre, comme les « Semaines d’accueil pour l’Asean 2019 ».Durant cette période, les touristes des pays membres de l’organisation asiatique pourront profiter d’un service d’accueil dans leur langue maternelle, comme le vietnamien, le thaïlandais ou encore le malais, lors du contrôle des entrées à l’aéroport international d’Incheon. En parallèle, cinq offices de tourisme distribueront une brochure contenant des bons de réduction et un paquet de cadeaux-souvenirs.Dans les zones fréquentées par les voyageurs, telles que le quartier de Myeongdong à Séoul et la plage de Haeundae à Busan, les membres de la police touristique polyglottes seront déployés et les patrouilles seront renforcées pour rendre les endroits plus sûrs.A en croire un responsable de l'Office du tourisme (KTO), cette campagne vise à soutenir la nouvelle politique du Sud initiée par le président Moon Jae-in. L’organisme s’engage enfin à faire la promotion du tourisme dans les régions du pays, comme avec un voyage dans les provinces du Gyeongsang pour une délégation d’influenceurs présents sur les réseaux sociaux d’Asie et du Moyen-Orient.