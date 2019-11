Financement des GI’s : le 3e round des négociations tourne court

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé hier à Séoul le 3e round de négociations visant à déterminer leurs contributions financières respectives au maintien des GI’s dans le sud de la péninsule.Ces discussions ont repris ce matin à 10h et devaient s’étendre, normalement, jusqu’à 17h. Mais les délégations des deux pays se sont quittées une heure à peine après le début de la rencontre. En cause : de larges divergences de points de vue sur le montant demandé par le camp américain et que le pays du Matin clair doit prendre en charge l’année prochaine. Une dissension que chaque partie a ouvertement reconnue.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé en fin de matinée que les pourparlers n’ont pu se dérouler comme prévu. D’après lui, Washington a revendiqué une importante revalorisation des frais que Séoul doit assumer. De son côté, ce dernier a demandé à payer seulement dans le cadre de l’étendue des contributions qu’il verse depuis 28 ans. Pour rappel, cette année, il a assumé un peu moins de 1 milliard de dollars.Un peu plus tard, le chef de la délégation américaine a lui aussi publié un communiqué laconique. James DeHart martèle que la proposition de Séoul ne satisfait pas les réclamations de son pays.L’aboutissement des négociations avant la fin de l’année s’annonce donc compliqué.