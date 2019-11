La majeure partie de la Corée du Sud connaîtra aujourd’hui une météo variant entre couverture nuageuse et éclaircies. Le bleu du ciel et le blanc des nuages agrémenteront l’après-midi à Séoul.Au niveau du thermomètre, l’hiver pointe de plus en plus son nez. Après des minimales autour de -4°C au nord et de 5°C au sud, les températures ne dépasseront que rarement la barre des 10°C. Les maximales atteindront 4°C à Séoul, 11°C à Busan, 8°C à Daegu, 7°C à Daejeon et 12°C sur l’île de Jeju.