La Corée du Sud est championne d'Asie de pentathlon moderne

Les jeunes sportifs sud-coréens ont raflé plusieurs médailles d’or lors des Championnats d'Asie 2019 de pentathlon moderne des moins de 19 ans, qui se sont déroulés dans la ville de Wuhan, en Chine.Jung Bo-sung et Sin Eun-suk ont empoché chacun une médaille d’or et celle de bronze dans l’épreuve individuelle masculine qui s’est tenue lundi dernier. Affichant un total de 3 358 points, l’équipe masculine, composée de ces deux joueurs ainsi que de Hwang Tae-geuk, est ainsi arrivée sur la première marche du podium.Dans l’épreuve individuelle féminine, Sung Seung-min et Yun Yang-ji ont obtenu respectivement l’or et l’argent. Formant équipe avec Lee Hwa-young, elles se sont imposées dans l’épreuve collective avec 3 070 points, devançant de loin l’équipe chinoise qui s’est contentée de 2 972 points.