Les droits de douane sur les importations de riz maintenus au même niveau

La Corée du Sud maintiendra à 513 % son taux de douane sur le riz importé et déterminera des quotas d'importations provenant de certains pays. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.Cette décision a été prise cinq ans après la déposition d’une plainte par cinq pays, dont la Chine et les Etats-Unis, auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des taxes douanières sud-coréennes sur cette céréale de base.En conséquence, le pays du Matin clair continuera d’imposer son tarif douanier actuel au-delà du quota annuel de 408 700 tonnes de riz importés, et affichera une douane de 5 % sur les importations en-deçà du quota.En revanche, le système de quotas sera appliqué en fonction des pays. D’abord, 95 % des quotas seront attribués prioritairement aux cinq nations ayant saisi l’OMC, à savoir la Chine, les Etats-Unis, le Vietnam, la Thaïlande et l’Australie.Les agriculteurs ont aussitôt exprimé leur préoccupation, précisant que le volume des quotas d’importation obligatoire dépassait le seuil des 10 % de la production nationale, dans un contexte où les sud-Coréens consomment de moins en moins de riz.Les droits de douane sur le riz importé seront déterminés à l’OMC et le système des quotas différentiel selon les États entrera en vigueur dès l’année prochaine.