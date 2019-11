Financement des GI’s : les chefs des groupes parlementaires à Washington pour convaincre des élus américains

Photo : YONHAP News

Les patrons des groupes parlementaires des trois principaux partis politiques sud-coréens se sont envolés aujourd’hui pour Washington. Objet de leur voyage qui s’étendra jusqu’à dimanche : échanger avec leurs interlocuteurs sur l’épineux dossier du financement de la présence des troupes US au sud du 38e parallèle et tenter de les persuader que le montant demandé à Séoul est excessif.Lee In-young du Minjoo, le parti au pouvoir, Na Kyung-won du Parti Liberté Corée (PLC) et Oh Shin-hwan du Bareun-Avenir, respectivement la première et la deuxième force de l’opposition, rencontreront plusieurs de leurs confrères américains. Parmi eux figureront l'influent sénateur Chuck Grassley et son collègue Cory Gardner, tous deux républicains, et les députés démocrates James Clyburn et Eliot Engel, entre autres.Les parlementaires sud-coréens ont également rendez-vous avec l’émissaire spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord, Steve Biegun.