Choe Son-hui à Moscou pour une coopération stratégique nord-coréano-russe

Photo : YONHAP News

On en sait désormais un peu plus sur l’objectif du voyage en Russie de la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères.L’agence russe TASS a rapporté que Choe Son-hui était arrivée hier à Moscou sur l’invitation du premier vice-ministre des Affaires étrangères Vladimir Titov dans le cadre du premier « Dialogue stratégique » entre les deux pays. C’est un autre vice-ministre russe des Affaires étrangères, Igor Morgulov qui a fait cette annonce.Selon celui-ci, c’est une occasion pour les deux parties de faire un tour d’horizon des grandes préoccupations internationales, régionales et bilatérales d’un point de vue stratégique.