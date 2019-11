La Corée du Sud, leader mondial des semi-conducteurs et des téléphones mobiles

Photo : YONHAP News

L’année dernière, la Corée du Sud a pris la première place en matière de chiffre d’affaires dans les secteurs des semi-conducteurs, des ventes de téléphones mobiles et des commandes dans la construction navale.Un classement tiré d’une publication statistique baptisée « la Corée du Sud dans le monde 2019 », publiée hier par l’Institut du commerce international (ILT) de l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita).Selon ces données, le pays du Matin clair se classe 4e en termes de production d’éthylène et 5e dans les barres en acier.Au niveau des indicateurs économiques, il est le 6e plus gros exportateur, se place 9e sur le montant total des échanges commerciaux et 10e pour son PIB nominal. Des performances qui lui font gagner huit places et atteindre le 12e rang mondial, selon l’Institute for management development (IMD).En revanche, le pays est passé de la 27e à la 28e place dans l'indice de compétitivité et de la 27e à la 29e place dans l’indice de liberté économique. Perdant sept places, il a dégringolé au 32e rang en termes de transparence.Selon la Kita, ces résultats montrent que l’image de la Corée du Sud s’est améliorée mais que sa compétitivité a reculé l’an dernier.