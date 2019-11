Pollution de l’air : 32 % des particules fines proviendraient de Chine

Photo : YONHAP News

C’est une première ! La Corée du Sud a publié aujourd’hui un résumé du rapport sur les études menées conjointement avec la Chine et le Japon sur la pollution de l’air.A en croire le document publié par l’Institut sud-coréen de recherches sur l’environnement (NIER), 32 % des particules fines détectées dans le pays, autrement dit les PM 2,5 qui incluent les particules très fines (PM 1,0) et ultrafines (PM 0,1), proviendraient du voisin chinois et 51 % serait émises au niveau national. Pour rappel, ces particules pénètrent dans les alvéoles pulmonaires des personnes qui les respirent.En revanche, concernant l’empire du Milieu, seulement 2 % de ces particules proviennent du pays du Matin clair et 91 % de son propre territoire.Le rapport porte aussi sur l’évolution de la pollution atmosphérique entre 2000 et 2017. Il nous apprend que dans les trois pays, les densités d’oxyde de soufre, d’azote ainsi que de particules fines ont diminué.En 2018, la concentration moyenne annuelle de particules fines a reculé de 12 % en Corée du Sud et de 22 % en Chine par rapport à 2015.