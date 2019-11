Football : le Brésil écrase et plonge dans le doute la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le match amical opposant la Corée du Sud au Brésil s’est soldé hier soir par un échec cuisant des « guerriers de Taeguk ». La Seleção, 3e au classement mondial de la Fifa, a dominé la rencontre en inscrivant trois buts à une équipe sud-coréenne toujours silencieuse sur le front de l’attaque.L’équipe brésilienne, qui restait sur cinq matchs sans victoire, ne s’est pas fait attendre. C’est Lucas Paquetá qui a ouvert la marque dès la 9e minute, avant d’être imité par Philippe Coutinho à la 36e. Alors que le onze sud-coréen, dirigé par l’attaquant de Tottenham, Son Heung-min a essayé tant bien que mal de revenir au score avec des tirs lointains plutôt dangereux, c’est Danilo, à la 60e minute de jeu, qui a offert le but du 3-0 à son équipe.Les joueurs de Paulo Bento ont fait deux matchs nuls, sans aucun but, contre la Corée du Nord puis le Liban, lors du 2e tour des matchs qualificatifs de la zone Asie pour la Coupe du Monde 2022, avant d’être écrasés par le Brésil en amical. Ils vont devoir ainsi se remettre au travail rapidement et trouver une nouvelle tactique de jeu.