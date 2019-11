Kim Hyun-chong se rend à Washington dans le plus grand secret

Photo : YONHAP News

Le second conseiller adjoint à sécurité nationale de la Cheongwadae est rentré hier à Séoul après avoir fait un déplacement aux Etats-Unis dans le plus grand secret.Kim Hyun-chong s’y est rendu lundi, deux jours après que Moon Jae-in recevait le chef du Pentagone Mark Esper et sa délégation.Durant son voyage, il aurait rencontré de hauts responsables de l’administration Trump pour leur demander de jouer les médiateurs dans le dossier de l’accord sud-coréano-japonais de partage de renseignements militaires (GSOMIA). Un pacte qui doit expirer demain à minuit, si Séoul ne revient pas sur sa décision d’y mettre fin, alors que Washington le presse de le maintenir.La Corée du Sud ne bouge pour l’instant pas d’un iota, et affirme qu’elle ne prolongera pas cet accord tant que le Japon ne changera son attitude à l’égard de ses restrictions sur les exportations vers le pays du Matin clair.La réaction des interlocuteurs américains du conseiller présidentiel sud-coréen n’est pas encore connue. Celui-ci aurait également expliqué la position de Séoul quant au coût à assumer pour le stationnement des 28 500 soldats américains au sud du 38e parallèle. Washington réclame 5 milliards de dollars, une somme jugée excessive par son allié sud-coréen. Aujourd’hui, Kim briefera Moon Jae-in sur les résultats de son voyage.