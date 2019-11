Lancement de la campagne de collecte de dons pour l’hiver 2019-2020

Photo : YONHAP News

Le Chest Community of Korea (CCK) a dévoilé, hier après-midi, le « thermomètre de l’amour », sur la place de Gwanghamun, en plein cœur de Séoul. Il s’agit du coup d’envoi de la campagne de collecte de dons pour l’hiver 2019-2020, organisé par la Fédération des associations caritatives, qui se déroulera du 20 novembre 2019 au 31 janvier 2020.L’objectif pour cette année est de recueillir 425,7 milliards de wons, soit environ 331,2 millions d’euros. Chaque degré de ce thermomètre géant représente 1 % des dons par rapport au montant ciblé. Alors, la barre des 100 degrés sera-elle dépassée ?Pour participer à la campagne, vous avez l’embarras du choix : assister à des émissions diffusées en direct par les trois chaînes hertziennes (KBS, MBC, SBS) et dédiées à cette collecte de dons, ou bien déposer de l’argent dans des boîtes installées dans les banques ou les stations du métro. Les transferts d’argent en ligne ou par téléphone sont également disponibles.Les dons recueillis seront utilisés pour quatre projets prioritaires : prévenir les décès isolés, renforcer la prise en charge sociale, rompre le cercle de la pauvreté et répondre aux nouveaux problèmes sociaux.