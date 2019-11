Unesco : la Corée du Sud réélue membre du conseil exécutif pour la 4e fois de suite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été réélue, hier à Paris, membre du conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) pour une période allant de 2019 à 2023 et ce, pour la 4e fois de suite.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, cette réélection a eu lieu lors de la 40e session de la conférence générale de l’Unesco. Depuis sa première élection en 1987, la Corée du Sud a toujours été membre de cet organe composé de 58 pays, sauf pour la période 2003-2007.Dans la foulée, le ministère a affirmé que Séoul poursuivrait ses efforts pour aider à atteindre les objectifs de paix mondiale et de prospérité commune pour l’humanité de l’organisation onusienne, dans son rôle de membre du Conseil exécutif de l’Unesco.