Grève des cheminots : le gouvernement lance ses mesures d’urgence

En ce 2e jour de la grève illimitée des cheminots, le gouvernement et le Korail, l'entreprise publique des chemins de fer, ont déclenché des mesures d’urgence afin d’assurer la circulation des citoyens, notamment aux heures de pointe.Dans cette perspective, le principal exploitant ferroviaire du pays a mis à disposition, ce matin, des effectifs afin de maintenir le taux de circulation dans la région métropolitaine à 92,5 %. Ce soir, ce taux devrait atteindre 84,2 % pour un taux de circulation moyen maintenu à 74,9 % aujourd’hui.Selon le Korail, le nombre de participants à la grève était de 4 343 personnes hier à 16h, soit 27,4 % des employés. C’est la première grève générale illimitée des syndicats de cheminots depuis septembre 2016. Ils revendiquent notamment l’augmentation des effectifs et des salaires, ainsi que la fusion des deux réseaux de lignes à grande vitesse KTX et SRT.