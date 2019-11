La Corée du Sud veut relocaliser la production de matériaux, de composants et d’équipement

Photo : YONHAP News

Sur fond de restrictions de la part Japon sur ses exportations vers la Corée du Sud, le gouvernement de Moon Jae-in cherche à augmenter le niveau de développement local des matériaux, des composants et des équipements.Dans le cadre de ces efforts, le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a approuvé, hier, quatre premiers projets de coopération impliquant des instituts de recherche, des fournisseurs et des entreprises demandeurs dans les domaines des semi-conducteurs, de l’automobile et des appareils électroniques.Et pour cause. Ces industries importent plus de 90 % des matériaux, des composants et des équipements des pays étrangers.L’objectif est d’assurer entre 20 % et 60 % de la demande domestique en la matière d’ici 2024, en engendrant plus de 360 milliards de wons de chiffre d’affaires par an, soit environ 277 millions d’euros. Dans cette perspective, l'exécutif envisage de débourser sur les cinq prochaines années un total de 180 milliards de wons, l’équivalent de 138 millions d’euros, en créant 330 emplois.