Inauguration du nouveau Centre culturel coréen à Paris

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les amateurs de culture coréenne en France. Le nouveau Centre culturel coréen a ouvert ses portes, hier heure locale, 20 rue de la Boétie, à deux pas de l’avenue des Champs Élysées, en plein cœur de Paris.L’ancien établissement avait été inauguré en 1980 près de la place du Trocadéro et assurait jusqu’à présent la diffusion de la culture du pays du Matin clair dans le vieux continent. Mais, en raison de ses locaux trop étroits et vieillissants, cette organisation n’était plus en mesure de satisfaire l’intérêt et la demande croissante pour la culture coréenne.Le nouvel établissement est par conséquent cinq fois plus grand que le précédent. Sur une superficie totale de 3 756m2, le bâtiment est composé de huit étages dont un sous-sol. Il est le 4e plus grand Centre culturel coréen au monde. Différentes salles dotées de technologie de pointe ont été créées, comme celle permettant d’expérimenter la culture coréenne ou encore à la gastronomie. Les visiteurs pourront également se rendre dans une salle de concert disposant de 120 sièges, une grande salle d’exposition, une bibliothèque et une salle de conférence.Lors de la cérémonie d’inauguration, tenue hier après-midi, près de 500 personnalités importantes des deux pays étaient présentes, y compris le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, Park Yang-woo, l’ancienne ministre française de la Culture, Fleur Pellerin, la sénatrice Vivette Lopez et le député Joachim Son-Forget.