Séoul lance ses « mesures saisonnières » pour lutter contre les particules fines

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul a décidé de mettre en œuvre ses mesures renforcées dite « de saison » afin de lutter contre les particules fines, dont 72 % de leur concentration est enregistrée généralement entre décembre et mars.Tout d’abord, les véhicules de catégorie 5 en matière d’émission de gaz à effet de serre seront interdits dans « la zone verte », comprenant 15 quartiers situés dans l’hyper-centre de la capitale. La circulation alternée sera imposée aux voitures de tous les établissements publics et le tarif des parkings municipaux sera doublé.Le contrôle et la gestion de 4 000 établissements et chantiers de construction émettant des matières polluantes seront également renforcés. Par ailleurs, les routes seront nettoyés plus de deux fois par jour.Enfin, concernant le chauffage, la température de grands immeubles sera soumise à des contrôles et le montant des subventions accordées aux bas revenus pour installer une chaudière écologique passera de 200 000 wons actuellement à 500 000 wons, soit de 153 à 383 euros.