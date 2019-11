Le Parquet interroge à nouveau Cho Kuk

Photo : YONHAP News

L’ex-ministre de la Justice est interrogé une nouvelle fois aujourd’hui par le Parquet. Il s’agit de sa deuxième audition en une semaine.Cho Kuk aurait fait valoir son droit de garder le silence, comme lors du précédent interrogatoire. Mais le ministère public aurait cette fois-ci présenté des pièces à conviction récupérées lors de perquisitions, demandant des explications à l’ancien garde des Sceaux.En effet, celui-ci est soupçonné d’être impliqué dans la plupart des charges qui pèsent actuellement sur son épouse, Chung Kyung-shim. Il s’agit, entre autres, de la falsification de documents privés et leur utilisation en vue de faciliter l’entrée de leur fille à l’université, d’une bourse d’études douteusement accordée à celle-ci, de détournement de fonds à travers des investissements dans un fonds privé, et de faits d’escroquerie et de transactions boursières sous des noms d’emprunt.Une fois cette deuxième audition terminée, le Parquet décidera de demander ou non un mandat d’arrêt contre l’ex-conseiller aux affaires civiles du président Moon Jae-in.